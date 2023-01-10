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İngiltere’yi karıştıran video: Eski bakan Türkiye’ye saç ektirmeye mi geldi

İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Matt Hancock, Türkiye'de kıyafet alışverişi yaparken görüntülenince sosyal medya kullanıcılarından ilginç yorumlar geldi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 11:27
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İngiltere’yi karıştıran video: İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Türkiye’ye saç ektirmeye mi geldi

İngiltere’yi karıştıran video: Eski bakan Türkiye’ye saç ektirmeye mi geldi
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İngiliz kamuoyu, ülkenin eski sağlık bakanı olduktan sonra televizyonda yayınlanan yarışma programına katılan Matt Hancock’u konuşmaya devam ediyor.

Korona virüsü salgınının en yoğun olduğu dönemde ülkenin sağlık bakanı olarak çalışan Hancock’un Kapalıçarşı civarında kıyafet baktığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise yeni bir tartışmayı başlattı.

Eski sağlık bakanının turizm döneminin dışında İstanbul’da görüntülenmesine dikkat çeken bazı sosyal medya kullanıcıları, “Eski bakan saç ektirmeye gitmiş olabilir mi” yorumları yaptı.

Bazı kullanıcılar özellikle son dönemde Türk Lirası’nın İngiliz poundu karşısında değer kaybetmesiyle birlikte çok sayıda insanın ya saç ektirmeye ya da dişlerini yaptırmaya gittiğini belirterek, “Ya saç ektirecek ya da dişlerini yaptıracak. Bunun başka bir açıklaması yok” dedi.

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OĞUZ KAĞAN
10.01.2023 11:39
Hem dışardan hem içerden yağmalanan ülkem. 15 milyon üstü yabancı kaçağı, 100 bine yakın küresel şirketi, 10 milyon üniversiteli işsizi hak etmiyorsun sen.  
 
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