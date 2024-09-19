İngiltere’yi sarsan skandal: Mısırlı milyarderin karanlık yüzü

Harrods'un eski sahibi Mohamed Al Fayed, Harrods'ta çalışan kadınlara cinsel saldırıda bulunmak ve tecavüz etmekle suçlanıyor. Geçtiğimiz yıl 94 yaşında hayatını kaybeden Mısırlı milyarderin, beş kadına tecavüz ettiği ve 20 kadının da kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği bildirildi.

BBC'nin araştırmasına göre, 1980'lerin sonlarından 2000'li yıllara kadar Harrods'ta çalışan kadınlar, saldırıların genellikle şirket ofislerinde, Al Fayed'in Londra'daki dairesinde ve yurtdışındaki seyahatlerde, özellikle Paris'teki Ritz Oteli'nde yaşandığını belirtti. İddialara göre, Al Fayed, çekici bulduğu kadınları mağaza içinde tespit ederek, onları izole edip saldırıda bulunuyordu.

Yeni yayınlanan Al Fayed: Predator at Harrods adlı belgesel, mağazanın sadece olaylara müdahale etmediğini, aynı zamanda Al Fayed'in suçlamalarını örtbas etmeye çalıştığını öne sürüyor. Şu anki Harrods sahipleri, şirketin bu suçlamalarla ilişkili olarak "tamamen dehşete düştüklerini" ve günümüzde "çok farklı" bir yapıda olduklarını vurguladı.

2007-2009 yılları arasında Al Fayed’in kişisel asistanı olarak çalışan Gemma, iş seyahatlerinde davranışlarının korkutucu hale geldiğini anlattı. Paris'teki Villa Windsor'da kendisine tecavüz edildiğini belirten Gemma, Al Fayed’in kendisini zorla yatağa çektiğini ve sonrasında sert bir şekilde Dettol ile yıkanmasını istediğini söyledi.

Başka bir mağdur ise, genç yaşta Mayfair'de Al Fayed tarafından tecavüze uğradığını, Harrods çalışanlarının kendisini "oyuncak" gibi gördüğünü ifade etti. Yasal temsilcilerden avukat Bruce Drummond, şirketteki yolsuzluk ve suistimalin "karanlık bir örümcek ağı" oluşturduğunu belirtti.

1990'larda Harrods’ta çalışmış bir başka mağdur Sophia, Al Fayed’in kendisine birden fazla kez tecavüz etmeye çalıştığını ifade etti. Ayrıca, Harrods'un geçmişte yaşanan bu olaylarla ilgili açıklama yaparak, şirketin 1985-2010 yılları arasında Al Fayed'in sahipliğinde ve kontrolünde olduğundan çok farklı bir yapıda olduğunu belirtti.

Harrods, eski çalışanlar veya halen çalışanlar için geçmişteki bu tür davranışların tekrar yaşanmaması için gerekli adımları atma kararlılığında olduğunu ve geçmişte yaşananları telafi etmeye çalıştığını duyurdu.

MOHAMED AL FAYED KİMDİR?

Mohamed Al Fayed, Mısırlı bir işadamı ve milyarderdir. 27 Ocak 1929'da Mısır'ın Alexandria kentinde doğan Al Fayed, genç yaşlarda iş dünyasına atıldı ve Orta Doğu'da başarılı bir iş kariyerine adım attı. 1970'lerde İngiltere'ye göç ederek, uluslararası iş arenasında etkili bir figür haline geldi.

Al Fayed'in en bilinen yatırımlarından biri, 1985 yılında satın aldığı ünlü Londra mağazası Harrods'tur. Harrods'un sahibi olarak, mağazayı büyük ölçüde yeniledi ve dünya çapında tanınan bir lüks alışveriş merkezi haline getirdi. Ayrıca, 1979 yılında Paris'teki ünlü Ritz Oteli'nin sahibi oldu ve bu iki mülk, onun uluslararası iş dünyasındaki prestijini pekiştirdi.

Al Fayed'in iş dünyasındaki etkisi yanı sıra, kişisel yaşamı ve tartışmalı olaylarla da gündeme geldi. 1997'de, oğlu Dodi Al Fayed'in İngiltere'de Prenses Diana ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Al Fayed, bu trajik olayın ardından medyada sıkça yer aldı ve çeşitli komploları destekledi.

Al Fayed, iş dünyasındaki başarıları kadar, kendisiyle ilgili kamuoyunda yer alan çeşitli tartışmalar ve iddialarla da tanınan bir isimdir. 2018'deki ölümünden önce, hem iş hem de kişisel yaşamında birçok farklı alanda etkili ve dikkat çekici bir figür olarak kalmıştır.