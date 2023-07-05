Iniesta ve Messi yeniden bir araya geliyor

Editör: Ufuk Cingöz

018 yılında altyapısından yetiştiği Barcelona’dan ayrılarak Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe’ye giden ve geçen 5 senenin ardından buradan da ayrılan efsane orta saha Andres Iniesta ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

İspanya basınından Rac1’in haberine göre, Suudi Arabistan ekiplerinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde Lionel Messi ve Sergio Busquets’i kadrosuna kattığını açıklayan MLS ekibi Inter Miami’de İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Haberde ayrıca Iniesta'nın bu teklifleri düşünmek için süre istediği belirtilsede tarihin en iyi futbolcuları arasında gösterilen bu üç ismin yeniden bir araya gelme ihtimalinin ortaya çıkması futbolseverleri şimdiden çılgına döndürdü.

857 MAÇA ÇIKTI

39 yaşındaki İspanyol yıldız Andres Iniesta kariyeri boyunca çıktığı 857 maçta 162 gol ve 73 asist kaydetti.