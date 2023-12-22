İniş için alçalan uçağın motorunun dibinden balon geçti. O anlar böyle kaydedildi

Kaynak: Haber Merkezi
İniş için alçalan uçağın motorunun dibinden balon geçti. O anlar böyle kaydedildi
Rio De Jeneiro Havalimanı'na inişi geçen uçağın motorunun neredeyse dibinden koca bir balon geçti. O anlar bir yolcu tarafından kaydedildi.

Brezilya'da inişe geçe uçaktan çekilen ilginç görüntü. Brezilyalı GOL Linhas Aereas'a ait yolcu uçağı Rio De Janeiro Havalimanı'na inişe geçtiği anlarda bir balon uçağın motorunun hemen dibinden geçti. Balonun geçtigi anlar bir yolcu tarafından kaydedildi.

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AirportHaber'de yer alan bilgiye göre; Rio de Janeiro Havalimanı'na iniş için alçalan Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağının yolcularından biri gökyüzünü kayda almaya başladı. Tam bu sırada bir pankart taşıdığı görülen küçük bir balon uçağın motorunun yanından geçti.

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Korkulan herhangi bir durum yaşanmazken o anlar saniye saniye kaydedildi.Balona ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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