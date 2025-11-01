Son yıllarda dünya çapında nörologları alarma geçiren bir trend gözlendi: Gençlerde inme (felç) vakalarının sayısında belirgin bir artış meydana geldi.

Küresel Hastalık Yükü (GBD) sistemi verilerinin analizleri ve uluslararası bilimsel araştırmalar, 18 ila 50 yaş aralığındaki bireylerde inme insidansının kaygı verici düzeylere ulaştığını gösterdi.

BİLİMSEL VERİLER ARTIŞI DOĞRULADI

Epidemiyolojik Bulgular: Yayınlanan bilimsel makaleler, genç erişkinlerdeki inme vakalarının tüm inmelerin yüzde 5 ila yüzde 20'sini oluşturduğunu rapor etti. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde bu oranın daha yüksek olduğu vurgulandı.

Küresel Trend: Stroke dergisinde yer alan bir derlemede, genç inme insidansının 35 yaş üzerinde hızla arttığı ve bazı bölgelerde 100.000 kişide 20'ye ulaştığı ifade edildi.

UZMANLARDAN YAŞAM TARZI UYARISI

Uzmanlar, gençlerdeki bu artışın arkasındaki en büyük etkenin, kontrol edilemeyen değiştirilebilir risk faktörleri olduğunu belirtti.

Harvard Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü'nden Dr. Elizabeth O'Connell, gençlerdeki inme artışına dair yaptığı bir açıklamada, “Yüksek tansiyon, obezite ve diyabet gibi kronik durumların genç yaşlara kayması, inme riskini katladı. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite eksikliği, bu durumu tetikleyen birincil faktörler” ifadelerini kullandı.

Dr. O'Connell, ayrıca sigara kullanımının ve bazı hormonal ilaçların damar içi pıhtılaşma riskini artırarak genç inmelere yol açtığına dikkat çekti.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Merkezi Nöroloji ve Nöroşirürji Bölümü'nden Prof. Dr. David J. Stein, özellikle damar duvarı yırtılması (diseksiyon) gibi genç yaşa özgü inme nedenlerinin yanı sıra, modern yaşamın getirdiği stres ve genetik yatkınlıkların da önemli rol oynadığını kaydetti.

Prof. Stein, genç hastalarda erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Belirtiler kısa sürse bile, aniden oluşan yüz felci, kol veya bacakta kuvvetsizlik ve görme kaybı gibi semptomlar derhal incelenmeli” uyarısında bulundu.

GİZLİ TEHLİKELER VE ÖNLEYİCİ ADIMLAR

Araştırmacılar, gençlerdeki inme nedenlerinin yaşlı popülasyondan farklılık gösterdiğini belirtti. Genç hastalarda damar malformasyonları, vaskülitler (damar iltihabı) ve nadir görülen genetik hastalıklar öne çıksa da, son dönemde artan inme vakalarında hipertansiyonun genç yaşta bile ana risk faktörü olmaya devam ettiği saptandı.

Uzmanlar, gençlerin bu sessiz tehlikeye karşı korunması için düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve tütün ürünlerinden uzak durmanın yanı sıra, kan basıncı ve kolesterol düzeylerinin kontrol altında tutulması gerektiğini şiddetle tavsiye etti.