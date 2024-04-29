İnme sayısı alarm veriyor. Uzmanlardan uyarılar geldi

İnme, ölümcül sonuçlara yol açabilen ve giderek artan bir sağlık sorunu olarak dikkat çekti.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Alıcı, yaşlanan nüfusla birlikte inme vakalarının arttığını ve şah damarındaki tıkanıklıkların bu duruma yol açtığını belirtti.

Alıcı, inmenin beyin hücrelerinin zarar görmesi ve bunun sonucunda görme, konuşma, hareket veya his kaybı gibi ciddi sağlık problemlerine neden olduğunu ifade etti.

Alıcı, yılda yaklaşık 200 bin kişiyi etkileyen bu durumun, önlenebilir risk faktörleri olduğuna dikkat çekiyor ve tütün mamulleri ile alkol kullanımının inme riskini artırdığını vurguladı.

Dr. Elif Nalan Tolgay, inme tedavisinin aciliyetini ve farklı inme türlerinin farklı tedavi yöntemlerini gerektirdiğini belirtti.

Tolgay, iskemik inmelerde ilk 4,5 saat içinde trombolitik tedavi uygulanması gerektiğini, hemorajik inmelerde ise kan basıncının düşürülmesi ve bazı durumlarda cerrahi müdahale gerektiğini ifade etti.

Tolgay, inme belirtileri gösteren kişilerin derhal sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini hatırlattı.

İnme Nedir?

İnme, beyin damarlarındaki kan akışının aniden durması sonucu ortaya çıkan, zihinsel ve fiziksel yetilerde kayba neden olan ciddi bir sağlık sorunu olduğu biliniyor.

İnme Belirtileri Nelerdir?

• Vücudun bir tarafında yüz, kol veya bacakta hissizlik ve güç kaybı

• Bilinç bulanıklığı veya hafıza kaybı

• Konuşma güçlüğü, peltek konuşma veya konuşamama

• Yutkunma zorluğu

• Dengesizlik, yürüme güçlüğü veya yürüyememe

• Tek veya her iki gözde görme kaybı

• Ani ve şiddetli baş ağrısı

• Baş dönmesi

Eğer siz veya tanıdığınız biri inme belirtileri gösteriyorsa, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmanız önerildi.