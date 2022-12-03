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Parmaklarınızla bu hareketleri yapamıyorsanız dikkat. İnme ve Alzheimer riski ile karşı karşıyasınız

Sosyal medyadan paylaşım yapan bir doktor elinizle yapacağınız basit bir hareketin riskleri hakkında uyarıcı olabileceğini duyurması dikkat çekti.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 10:04
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İnme ve Alzheimer riski ile karşı karşıyasınız. Parmaklarınızla bu hareketleri yapamıyorsanız dikkat

Parmaklarınızla bu hareketleri yapamıyorsanız dikkat. İnme ve Alzheimer riski ile karşı karşıyasınız
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Çevrenizdeki kişilerin Alzheimer hastalığı semptomlarını gösterdiğini düşünüyorsanız ince motor becerilerine dikkat etmek bu konuda yardımcı olabileceği vurgulandı.

Doktor Jay Will, TikTok'ta paylaştığı videoda felç ve özellikle Alzheimer hastalığı olmak üzere bunama gelişme riskimizin yüksek olup olmadığını gösterebilecek bir test göstermesi bakımından dikkatlerden kaçmadı.

ALZHEİMER VE İNME RİSKİ TESTİ NASIL YAPILIR?

-Test için sadece yedi saniyeye ihtiyacınız var.

-İşaret ve orta parmakları birbirine katlayın

-Başparmak ve serçe parmak videodaki gibi birbirine değmeli

-Küçük parmağınızı hareket ettirmeye çalışın

Küçük parmağınız serbestçe hareket ediyorsa ve egzersizi tekrar tekrar yapabiliyorsanız, beyniniz sağlıklıdır. Herhangi bir hareketsizlik felç, bilişsel bozukluk ve Alzheimer hastalığı riskinin arttığını gösterebilir.

Küçük parmağınız serbestçe hareket ediyorsa ve egzersizi tekrar tekrar yapabiliyorsanız, beyniniz sağlıklıdır ve herhangi bir sapma felç, bilişsel bozukluk ve Alzheimer hastalığı riskinin arttığını gösterebilir.

İNCE MOTOR BECERİLERİ ÖNEMLİ

Nesnelere uzanmayı ve onları kavramayı eğitirken aynı zamanda beynimizi de eğitmiş oluyoruz. Başka bir deyişle, bu eylem, orta beynin bir bölgesi olan kırmızı çekirdekteki belirli bir nöronal popülasyonun bağlantılarında değişikliklere yol açar. Basel Üniversitesi Biocentrum'dan araştırmacılar, kırmızı çekirdekte bu sinir hücresi grubunu keşfettiler. Ayrıca, ince motor görevlerinin bu beyin bölgesinin plastik yeniden örgütlenmesini nasıl desteklediğini de gösterdiler. İnce motor becerileri geliştiren egzersizleri ne kadar çok yaparsanız, bu sinir hücresi grubunun nöronları arasındaki bağlantılar o kadar güçlenir.

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