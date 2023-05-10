İnme yılda 45 bin ölümün sorumlusu. Korunmanın yolu bu 8 maddeden geçiyor

Habertürk’ten Demet Demirkır’ın haberine göre; İnme Farkındalık Ayı kapsamında açıklama yapan Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, inmenin hem tedavi edilebilir hem de korunulabilir bir hastalık olduğunu ve alınabilecek önlemlerle riski 5 kat azaltmanın mümkün olduğunu belirtti.

İnsan ömrü uzadıkça beynin hastalıklarından biri olan inmenin (felç) görülme sıklığı da artıyor.

Türkiye'de yılda yaklaşık 45 bin kişinin ölümünden ve binlerce kişinin sakat kalmasından sorumlu olan inme; yüzde kayma, kolda güçsüzlük ve konuşma bozukluğu bulgularıyla ortaya çıktığı bildirildi.

YILDA 45 BİN ÖLÜMÜN SORUMLUSU

TÜİK'in ölüm nedenlerini açıkladığı veriye göre, son iki yıl içerisinde vasküler nedenlere (kalp krizi ve inme) bağlı ölümlerin yaklaşık 190 bin ölümün nedeni olduğunu aktaran Prof. Dr. Topçuoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "İnme tüm ölümlerin yaklaşık üçte birinden sorumludur. Türkiye'de yılda yaklaşık 45 bin ölümün nedenidir; ancak bu rakamların çok daha aşağılara inmesi gerekiyor."

İNME RİSKİNİ 5 KAT AZALTAN BU 8 MADDEYE DİKKAT!

Prof. Dr. Topçuoğlu, inmenin hem tedavi edilebilir hem de korunulabilir bir hastalık olduğunu belirterek, şunları söyledi: "En iyi inme hiç olmamış inmedir. İnme aniden gelir ve kişiyi hayattan koparır. Farkına varmadan yaptığımız konuşmak, yemek yemek ve yürümek gibi faaliyetleri inmeyle kaybederiz. İnme hem ciddi bir ölüm nedenidir hem de modern toplumlarda yeti yitiminin en önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle inmeden korunmak çok önemlidir."

İnmeden korunmak için yapılması gerekenlerin iki kategori altında toplandığını aktaran Prof. Dr. Topçuoğlu, bunların önemli bir kısmının yaşam tarzıyla ilgili olduğunu söyledi ve inmeyi engellemek için gereken yaşam tarzı değişikliklerini 5 maddeyle sıraladı:

1- Sigara içmemek (dumana maruz kalmamak da dahil),

2- Sağlıklı kiloda olmak (Vücut Kitle Endeksi (VKE) bilinmeli, VKE yüksekse bunu elverişli bir hale getirmek için sağlık kuruluşuna gidilmeli ve ideal kiloya inilmeli),

3- Akdeniz usulü beslenmek (tuz kısıtlı olmalı, trans yağlar son derece düşük olmalı, meyve ve sebze bol tüketilmeli),

4- Fiziksel aktivite yapmak (haftada en az 75 dakika şiddetli (koşma), 150 dakika da orta şiddette aktiviteler (yürüyüş) yapılmalı),

5- İyi uyumak (Bir yetişkin ortalama 7-8 saat uyumalı. İyi uyumalı ve dinlenmiş bir şekilde uyanmalı. Uykusunu nasıl iyileştireceğine ilişkin önerileri sağlık kuruluşlarından almalı).