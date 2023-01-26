Günler öncesinden başlıyor. İnmenin tehlikeli belirtisi ortaya çıktı

Değişen yaşam koşulları inme geçiren kişi sayısında artışa neden olduğu vurgulandı. Yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet gibi hastalıklar felç riskini artırdığı vurgulandı. Felce erken müdahale etmemek sakatlığa ve ölüme neden olabildiği bildirildi. Uzmanlar inmenin günler önceden belirti verebileceğini ifade etti.

DİL KAYMASI İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAKLARDA GÖRÜLÜR

Biomedical Engineering Online şunları ekledi:

“Buna dil sapması denir, bu nedenle dil kaymasının belirtileri inme veya geçici iskemik atakta görülür.”

Geleneksel Çin tıbbında uzun süredir dilin sapması “rüzgâr çarpması” nın bir uyarı işareti olarak kabul edilmiştir. Geçici iskemik atak olarak da bilinen mini felçte, beyindeki hasar o kadar küçüktür ki, diğer bölgelere giden kan akışı bunu telafi edebilir ve tam bir iyileşme gerçekleşir. Bununla birlikte, küçük bir vuruş sırasında hipoglossal sinir hasar görürse, dil sapması gibi belirtiler devam edebilir.

DİLDE GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT

İnme geçiren birçok kişi, kafa karışıklığı ve felç gibi daha yaygın belirtileri bildirir. Dil kayması daha az görülen bir belirti olmasına rağmen felçli hastalarda fark edildiği bildirildi.

Biomedical Engineering Online dergisi şöyle açıklıyor:

“Dil uzatıldığında veya çıkıntı yaptığında orta hattan uzaklaşma eğiliminde olacak ve lezyonun yanına doğru sapacaktır.”

Diğer bir deyişle, dilin bir yana ya da diğer yana eğik olması felçten kaynaklanan sinir hasarının göstergesi olabilir.

İNME (FELÇ) NEDİR?

Beyninizin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında, beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen bir inme (felç) meydana gelir ve beyin hücreleri dakikalar içerisinde ölmeye başlar. İnmenin oluştuğu bölgedeki fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı kayıplar oluşur.

İnme (felç) tıbbi bir acil durumdur ve acil tedavi büyük önem arz etmektedir. Erken müdahale, beyin hasarını ve diğer komplikasyonları azaltabilir. Etkin tedaviler, felçten kaynaklı sakatlığın önlenmesine de yardımcı olabilmektedir.

İNME BELİRTİLERİ

Yüz, kol veya bacakta, vücudun bir yarısında uyuşma, duyu kaybı veya güçsüzlük

Diğer insanları anlamada zorlanma veya kafa karışıklığı

Konuşma ve/veya yutma güçlüğü

Tek ya da her iki gözde görme bozukluğu, ani görme kaybı

Yürüme ve denge bozukluğu

Sebepsiz yere başlayan ani ve şiddetli baş ağrısı

Bilinç kaybı, aniden düşme, bayılma

Vücudun bir yarısını ihmal etme

İdrar tutamam