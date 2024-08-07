Innsbruck Festivali demokrasi çağrısıyla başladı

Valilik görevinin yanında kültür danışmanı da olan Mattle yaptığı açılış konuşmasında "Demokrasilerin kalıcı olduğundan asla emin olunmamalı çünkü bu aldatıcıdır" dedikten sonra "saygı, adalet, açıklık, şefkat ve hoşgörü gibi demokrasinin beraberinde getirdiği değerleri" savunmaktan bir an bile geri durulmaması gerektiğini belirtti. Vali Matte sözlerini "Sanatı ve kültürü takdir etmemek, demokrasiyi takdir etmemek kadar tehlikelidir" diye bitirdi.

Innsbruck'un yeni belediye başkanı Johannes Anzengruber de festivalin açılışında kürsüye çıkanlar arasında yerini aldı. Anzengruber yaptığı konuşmada müziğin "daha fazla barışa" giden yolu gösterebileceğini belirtti ve Her durumda "erken dönem müziğinin amiral gemisi", insanların "geriye ve ileriye bakmalarını" ve böylece kökenleri ve gelecekleri hakkında düşünmelerini sağlayabildiğini belirtti.

Konuşmalara kapsamlı bir müzik eşlik etti ve Dantone de klavsen tuşlarını kullanarak Carl Philipp Emanuel Bach'ın Sol minör Sonatı'nı kemanda Alessandro Tampieri ile birlikte yorumladı.

Programda ayrıca George Frideric Handel'in Arianna in Creta adlı eserinin uvertürü ve aynı eserden aryalar da yer aldı. Mezzo-soprano Sophie Rennert'ın liderliğinde Riccardo Broschi'nin müziği de seslendirildi.

Festival 21 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Bu sezonun odak noktası Geminiano Giacomelli'nin Cesare Operası olacak.

Çarşamba akşamı yani bu akşam Dantone'nin müzik yönetimi altında Tirol Devlet Tiyatrosu'nda prömiyeri sergilenecek. Programdaki diğer operalar arasında Handel'in Arianna ve Christoph Graupner'ın Dido'su yer alıyor.