İnönü'deki derbinin değeri 6 milyar Lira

Gözler bu akşamki Beşiktaş Galatasaray derbisine çevrilirken Dolmabahçe'deki dev randevunun değeri dudak uçuklattı.

İnönü'deki derbinin değeri 6 milyar Lira

Beşiktaş-Galatasaray derbisi aynı zamanda birçok yıldız oyuncunun sahne aldığı bir rekabete dönüşecek.

Kadro değerlerine bakıldığında Galatasaray, 176.4 milyon euro değer ile ligdeki takımlar arasında zirvede yer alırken, Beşiktaş ise 112.8 milyon euro ile 3. sırada bulunuyor.

İki takımın toplam değerinin TL olarak karşılığı ise 6 milyar 190 milyonu bulması dikkati çekiyor.
G.SARAY'DA ZANIOLO, BEŞİKTAŞ'TA DELE ALLI
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo derbide oynaması durumunda 28 milyon euro ile en değerli isim olacak.

Beşiktaş'ta sakat olan Dele Alli 11 milyon euro ile en değerli isim konumunda. Nathan Redmond 9.5, Gedson Fernandes ise 9 milyon euro ile Dele Alli'yi takip ediyor.

Kaynak: Takvim

Öne Çıkanlar
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Son Haberler
'Joker 2' Lady Gaga ile geliyor. Film setinden paylaşılan kareler heyecanlandırdı Magazin
'Joker 2' Lady Gaga ile geliyor. Film setinden paylaşılan kareler heyecanlandırdı
Beşiktaş Galatasaray derbisine kritik atama. VAR hakemi belli oldu Spor
Beşiktaş Galatasaray derbisine kritik atama. VAR hakemi belli oldu
Devlet Bahçeli’nin mitinginde vatandaşlar bedava dağıtılan ayranları çantalarına doldurdu. Hani ekonomi iyiydi? Güncel
Devlet Bahçeli’nin mitinginde vatandaşlar bedava dağıtılan ayranları çantalarına doldurdu. Hani ekonomi iyiydi?
Erkeğe Güven Olmaz EGO final mi yapıyor? Bu akşam EGO var mı? Keşfet
Erkeğe Güven Olmaz EGO final mi yapıyor? Bu akşam EGO var mı?
İngiltere'de hemşireler greve gidecek Dünya
İngiltere'de hemşireler greve gidecek
Selçuk Geçer altını zıplatacak gelişmeyi açıkladı Ekonomi
Selçuk Geçer altını zıplatacak gelişmeyi açıkladı