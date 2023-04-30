İnönü'deki derbinin değeri 6 milyar Lira

Beşiktaş-Galatasaray derbisi aynı zamanda birçok yıldız oyuncunun sahne aldığı bir rekabete dönüşecek.

Kadro değerlerine bakıldığında Galatasaray, 176.4 milyon euro değer ile ligdeki takımlar arasında zirvede yer alırken, Beşiktaş ise 112.8 milyon euro ile 3. sırada bulunuyor.

İki takımın toplam değerinin TL olarak karşılığı ise 6 milyar 190 milyonu bulması dikkati çekiyor.

G.SARAY'DA ZANIOLO, BEŞİKTAŞ'TA DELE ALLI

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo derbide oynaması durumunda 28 milyon euro ile en değerli isim olacak.

Beşiktaş'ta sakat olan Dele Alli 11 milyon euro ile en değerli isim konumunda. Nathan Redmond 9.5, Gedson Fernandes ise 9 milyon euro ile Dele Alli'yi takip ediyor.

Kaynak: Takvim