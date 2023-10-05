İnşaat alanında vinç devrildi: 1 ölü

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen kazada inşaat alanındaki vincin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
İnşaat alanında vinç devrildi: 1 ölü

Editör: Özlem Kıral

ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleşen feci kazada 1 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer, inşaat alanında çalışırken vincin devrilmesi sonucu bir işçinin devrilen aracın altında kalarak feci şekilde can verdiğini açıkladı.

Setten düşen işçinin üzerine vincin devrildiği, kurtarma operasyonundan sonra hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.

İlgili kurumlar kazanın neyden kaynaklandığını henüz belirleyemezken, soruşturmanın devam ettiğini açıkladılar.

Kazadan sonra inşaat sahasına 50 galonluk hidrolik sıvının döküldüğü bildirildi.

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