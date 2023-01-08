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İnşaat alanından öyle bir şey çıktı ki... İşçiler her şeyi bırakıp kaçtı

İstanbul'da yıkılan bir apartmanın hafriyat çalışmaları sırasında içerisinde insan kemikleri olan bir lahit bulundu. Şantiye alanında çalışmalar tamamen durdurulurken polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 03:06
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İnşaat alanından öyle bir şey çıktı ki... İşçiler her şeyi bırakıp kaçtı

İnşaat alanından öyle bir şey çıktı ki... İşçiler her şeyi bırakıp kaçtı
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İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan bir apartmanın hafriyat çalışmaları sırasında içerisinde insan kemikleri olan bir lahit bulundu.

İHA’nın haberine göre; olay, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 50 yıllık apartman kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkıldı. İnşaat alanında hafriyat çalışması başlatıldı. Binanın temeli için yapılan kazı çalışmasında, eski döneme ait insan mezarına rastlanıldı.

POLİSLER ETRAFI KAPATTI

İçinde insana ait kemiklerin olduğu ve içi oyulmuş taştan yapılan mezarın lahit olduğu anlaşıldı. Olay, polis ekiplerine bildirildi. Polis, inşaat çevresinde emniyet şeridi çekerek çalışmaları tamamen durdurdu. Proje sahibi ve müteahhit ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları ise devam ediyor.

"ÇALIŞANLARIN KAÇTIĞINI SÖYLÜYORLAR"

İnşaat alanında eski dönemlere ait mezar bulunduğunu ifade eden Kemal Güler, “Burada kentsel dönüşüm için hafriyat çalışması yapıldı. Eski bir mezar taşı çıktı içinden. Lahit gibi bir şey. İnsanlar toplandı. Polis etrafı şerit ile çevirdi. İnşaat çalışması sırasında çalışanların kaçtığını söylüyorlar." diye konuştu.

"ŞU AN İNŞAAT ALANINDA 2 TAŞ DAHA GÖRÜNÜYOR"

Güler, "Lahidin altından, altın çıktığını söylüyorlar. Kentsel dönüşüm çalışması vardı. Onu durdurdular. Şu an inşaat alanında 2 taş daha görünüyor. Lahit olup olmadığını tam bilmiyoruz. Bir tane de kafatası çıktığını söylüyorlar” dedi.

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