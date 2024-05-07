İnşaat halindeki bina çöktü: 5 işçi öldü 49 işçi kayıp

Kurtarma ekipleri, Güney Afrika'da bir sahil kentinde inşa edilmekte olan apartman kompleksinin çökmesinin ardından 12 saatten fazla bir süre enkaz altında kalan onlarca inşaat işçisini aramak için çalıştı.

Yetkililer, Salı günü erken saatlerde yaptıkları açıklamada ölü sayısının 5’e yükseldiğini, 49 işçinin ise Pazartesi öğleden sonra çöken binanın enkazı altında kaldığını belirttiler. Yetkililer 21 işçinin daha enkazdan kurtarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldığını ve bunlardan en az 11'inin durumunun ağır olduğunu da eklediler.

Olay, Güney Afrika'nın güney kıyısındaki Cape Town'un yaklaşık 400 kilometre doğusundaki George şehrinde meydana geldi. Binanın çökmesinin hemen ardından olay yerinde 100'den fazla acil durum personeli ve çeşitli müdahale ekipleri sevk edildi. Beş katlı bina çöktüğünde üzerlerine düşen devasa beton levhaların altında kalan işçilerin yerini tespit etmek için dedektör köpekler kullandı.

Kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere bölgeye çok sayıda vinç ve diğer ekipmanlar getirildi. Ayrıca arama kurtarma personelinin gece boyunca çalışabilmesi için uzun spot ışıkları da olay mahalline nakledildi.

Western Cape İl Afet Yönetimi ve Yangın ve Kurtarma Hizmetleri Müdürü Colin Deiner, kurtarma ekiplerinin enkazda mahsur kalan 11 işçiyle temas kurduğunu ve onları çıkarmayı umduklarını belirtti. Enkaz altındaki bazı işçilerin kurtarma ekipleriyle konuştuğunu fakat kol ve bacaklarını hareket ettiremedikleri söyledi. Deiner açıklamalarına “Bu çok zorlu bir operasyon. Kaldırmamız gereken çok fazla beton var. Bu yüzden çalışmaların uzun süreceğini tahmin ediyoruz. Arama çalışmaları bütün gün devam edecek. Olay yerinde çok sayıda insanımız var ama bizim de elimizden daha fazlası gelmiyor. Bu kadar çok insanın böyle bir binada mahsur kalması samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Kelimenin tam anlamıyla betonu kırmak ve donatıları kesmek zorundasınız. Bu da sanılandan çok daha meşakatli ve uzun soluklu bir iş” diye devam etti.

George Belediyesi'nden yapılan açıklamada bina çöktüğünde inşaat alanında 75 işçinin bulunduğu bildirildi. Belediye, üç kurtarma ekibinin çöken binanın çevresinde inşaat işçilerinin olabileceğine inandıkları ayrı yerlerde çalıştığını söyledi.

George İcra Belediye Başkanı Leon Van Wyk ise “Sevdiklerinden haber almayı bekleyen aileler ve olaydan etkilenen diğer vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz” diye konuştu.

"HAYAT KURTARMAYA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

Yetkililer çökme hadisesine neyin sebep olduğunu araştırıyor. Çöken binanın yakındaki bir eve ait güvenlik kamerası görüntüleri, yapının ve etrafındaki metal iskelenin Pazartesi öğleden sonra saat 14.09'da çöktüğünü gösterdi.

Gift of the Givers adlı sivil toplum kuruluşunun yerel temsilcisi Marco Ferreira, Pazartesi günü kurtarma ekiplerine destek vermek üzere bir ekiple birlikte olay yerindeydi. Ferreira ayrıca arama çalışmalarına yardımcı olmak üzere üç uzman köpek getirdiklerini söyledi. Ferreira, Güney Afrika'da yayın yapan eNCA TV'ye verdiği demeçte ise “Çalışmaların ne zaman sonlanacağını kestirmek zor. Muhtemelen günlerce devam edecek" diye konuştu.

Western Cape Başbakanı Alan Winde de olay yerinde bir demeç vererek belediyenin ekstra yardımda bulunacağını açıklayarak “Acil durum personeline müdahalelerini hızlandırmaları için gerekli tüm destek sunulmuştur. Şu anda yetkililer hayat kurtarmaya odaklanmış durumdalar. Bu aşamada en büyük önceliğimiz budur. Soruşturma sonraki iş” dedi.