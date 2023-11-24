İnşaat iskelesi çaldılar. 3 kişiden 1'i tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi’nde bulunan Karagözler Mahallesi’nde bulunan bir inşaattan hırsızlık yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 100 adet iskele demirinin çalındığı olayla ilgili, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘İnşaattan Hırsızlık’ suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 1’i tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.