İnşaat maliyet endeksi açıklandı

Kaynak: ANKA
İnşaat maliyet endeksi açıklandı
İnşaat maliyetleri kasım ayında yükseliş kaydetti. İnşaat maliyet endeksi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52 arttı. Endeks yıllık olarak yüzde 66,49’a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyet endeksini açıkladı. İnşaat maliyetleri yıllık bazda yıllık yüzde 66,49, aylık bazda ise yüzde 1,52 arttı. İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,06, işçilik endeksi yüzde 0,19 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,46, işçilik endeksi yüzde 110,77 artış gösterdi.

BİNA İNŞAATI MALİYETİ YILLIK YÜZDE 66,06 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,87 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 66,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,55, işçilik endeksi yüzde 0,28 artış gösterdi.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,38, işçilik endeksi yüzde 110,73 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,91, aylık yüzde 0,40 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,91 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,60 artarken işçilik endeksi yüzde 0,15 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,83, işçilik endeksi yüzde 110,94 arttı.

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