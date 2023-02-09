Deprem bölgesinde kullanılacak inşaat malzemeleri deprem bölgesine gönderildi

Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde kullanması için temin edilen 250 duvar kırıcı (hilti) ile 1 arazi aracı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) askeri kargo uçağıyla Adana'ya gönderildi.

ATATÜRK HAVALİMANINA GETİRİLDİ

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Sahadaki ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını daha hızlı yürütebilmeleri adına temin edilen 250 duvar kırıcı ve 1 arazi aracı, iş makineleriyle Atatürk Havalimanı'na getirildi.

DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTIRILACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSÜ) Hava Harp Okulu öğrencileri tarafından askeri kargo uçağına yüklenen malzemeler sabaha karşı Adana'ya gönderildi. İnşaat malzemeleri daha sonra arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere deprem bölgesine ulaştırılacak.