inşaat malzemelerini el arabasına yükleyip çaldılar

Olay, 27 Aralık 2024'te Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde yaşandı. İki şüpheli, inşaat iskelesini gözlerine kestirerek, etrafı kolladıktan sonra el arabasına yükleyip çaldı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, hırsızların iskelenin taşınması anı net şekilde görüldü.

“ÖNCE ETRAFI KOLAÇAN ETMİŞLER, SONRA İNŞAAT İSKELESENİ ÇALMIŞLAR”

Bina sakini Bekir Çakırer, yaşanan hırsızlıkla ilgili, "Biz evde değildik, ancak kameradan izledik. Önce etrafı kolaçan etmişler, sonra inşaat iskelesini çalmışlar. Çöp bile olsa göz dikiyorlar. Bu gerçekten ayıp bir şey," dedi.