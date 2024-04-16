İnşaat malzemesi ihracatı arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, Türkiye İMSAD ihracat rakamlarını açıkladı.

İMSAD'A göre, inşaat malzemesi sanayisinin ihracatı şubatta yıllık bazda yüzde 11,1 artış göstererek, 2,36 milyar dolara ulaştı. Şubat ayındaki ihracat miktarı da 3,62 milyon ton oldu. Ancak inşaat malzemesi sanayisinin kilogram başına düşen birim ihracat değeri ise şubatta 0,65 dolara geriledi.

İnşaat malzemesi ihracatı 12 aylık dönemde de 29,31 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İnşaat malzemesi ithalatı da şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3'lük artışla 931 milyon dolara yükselirken, ithalat birim fiyatı 3,33 dolar olarak kayıtlara geçti.

8 ALT ÜRÜN GRUBUNUN TAMAMINDA İHRACAT ARTTI

İMSAD'ın raporunda yer alan bilgileri göre, endekste yer alan 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak artış gözlendi. İhracat artışı prefabrik yapılarda yüzde 53,1, demir çelik ürünlerinde yüzde 19, yalıtım malzemesinde yüzde 15,9, ağaç ve ahşapta yüzde 15,7, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 12, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 7,5, elektrik malzemesi ve teçhizatlarında yüzde 5,5, metal bazlı ürünlerde de yüzde 0,7 oldu.