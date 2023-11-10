İnşaat ustası kadın mimarın tırnağına oje sürdü

Sosyal medyada kadın mimarın paylaştığı inşaat ustasının oje sürdüğü video viral oldu.

İnşaat ustası kadın mimarın tırnağına oje sürdü

İnşaatta mimarlık yapan bir kadının paylaştığı oje sürme videosu sosyal medyada çok konuşuldu.

İnşaatta mimarlık yapan vatandaş inşaat ustasının kendisine duvar boyasıyla oje sürdüğü anları paylaştı.

O anlarda, yanlarına gelen başka bir kadın çalışan inşaat ustasına, "Abi yeni sektörlere mi başladın" diyerek esprili bir yorumda bulundu.

İnşaat ustası buna karşılık, "Güzellik merkezi açıyoruz" diye cevap verdi.

Ojeyi hiç taşırmadan süren usta numunelik olarak tırnağa sürdükleri rengi müşteriler beğenirse yapacağını söyledi.

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