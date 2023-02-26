İnşaat ustası konuşulmayanı konuştu: Kendi yaptığım binada oturmam

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6’lık büyük depremler sonrası 11 il etkilendi. Depremde etkilenen illerden geriye enkaz yığınları kaldı. Yeni binaların yıkıldığı depremde insanlar inşaat sektörünün durumunu sorgular oldu.

İlave TV'nin yaptığı bir sokak röportajı ise sosyal medyaya damgasını vurdu.

Tüm Türkiye'de binaların depreme dayanıklılığı sorgulanırken, bir inşaat ustasının itirafları herkesi şoke etti.

İtirafları şoke eden inşaat işçisi, yapılan hileleri tek tek anlattı.

"BİZ ONLARA İNANMIYORUZ"

İnşaat ustasının ifadeleri ise şöyle:

"Televizyondan gördüklerimize göre 'çadır yetiştiriyoruz' diyorlar ama tam ulaşamadılar. Ama hala sallantılar var deprem oluyor. Kendileri keyifle oturuyorlar. Bakanımız gidiyor ama biz onlara inanmıyoruz. Boş."

"GÜVENCİMİZ KALMADI"

'Neden?' diye soran muhabire ise inşaat ustası şöyle cevap veriyor:

"Güvencimiz kalmadı. Açız. Türkiye bitti."

"56 YAŞINDAYIM BİR SEFER BİR OY KULLANDIM"

Muhabirin 'Oy verdin mi?' sorusunu ise şöyle yanıtlıyor:

"Ben hiç oy kullanmadım. Hiçbir partiye oy kullanmadım. 56 yaşındayım. Bir sefer bir oy kullandım. Bülent Ecevit'e verdim. Başka da kimseye oy vermedim."

"Bu sene oy verecek misiniz?" sorusuna ise "Kullanacağım. CHP'ye vereceğim." diye konuştu.

"KENDİ YAPTIĞIM BİNADA OTURMAM"

İnşaat ustası sözlerine şöyle devam ediyor:

"Ben inşaatçıyım. İnşaatları zaten devlet kontrol etmiyor. Denetleme yok. Bir tane mühendis koyuyorlar. Beton nasıl atılıyor, demir nasıl döşeniyor bir sefer geliyor ve bina bitene kadar gelmiyor. Yani o binaya nasıl gireceksin nasıl oturacaksın bilmiyorum. Ben yapıyorum ama kendi yaptığım binada oturmam. Çünkü sağlam değil. Geneli böyle. Demir de çalma var, beton da çalma var, hükümet çalıyor müteahhitler de çalıyor. Hepsi çalan çalana."