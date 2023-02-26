26 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İnşaat ustası konuşulmayanı konuştu: Kendi yaptığım binada oturmam

İnşaat ustası konuşulmayanı konuştu: Kendi yaptığım binada oturmam

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından gözlerin çevrildiği inşaat sektöründe çalışan bir işçinin itirafları gündem oldu. 

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 14:58
Takip Et

İnşaat ustasından flaş itiraflar 'Ben yapıyorum ama kendi yaptığım binada oturmam'

İnşaat ustası konuşulmayanı konuştu: Kendi yaptığım binada oturmam
+
Aa
-

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6’lık büyük depremler sonrası 11 il etkilendi. Depremde etkilenen illerden geriye enkaz yığınları kaldı. Yeni binaların yıkıldığı depremde insanlar inşaat sektörünün durumunu sorgular oldu. 

İlave TV'nin yaptığı bir sokak röportajı ise sosyal medyaya damgasını vurdu. 

Tüm Türkiye'de binaların depreme dayanıklılığı sorgulanırken, bir inşaat ustasının itirafları herkesi şoke etti. 

İtirafları şoke eden inşaat işçisi, yapılan hileleri tek tek anlattı. 

"BİZ ONLARA İNANMIYORUZ"

İnşaat ustasının ifadeleri ise şöyle: 

"Televizyondan gördüklerimize göre 'çadır yetiştiriyoruz' diyorlar ama tam ulaşamadılar. Ama hala sallantılar var deprem oluyor. Kendileri keyifle oturuyorlar. Bakanımız gidiyor ama biz onlara inanmıyoruz. Boş."

"GÜVENCİMİZ KALMADI"

'Neden?' diye soran muhabire ise inşaat ustası şöyle cevap veriyor:

"Güvencimiz kalmadı. Açız. Türkiye bitti."

"56 YAŞINDAYIM BİR SEFER BİR OY KULLANDIM"

Muhabirin 'Oy verdin mi?' sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: 

"Ben hiç oy kullanmadım. Hiçbir partiye oy kullanmadım. 56 yaşındayım. Bir sefer bir oy kullandım. Bülent Ecevit'e verdim. Başka da kimseye oy vermedim."

"Bu sene oy verecek misiniz?" sorusuna ise "Kullanacağım. CHP'ye vereceğim." diye konuştu.

"KENDİ YAPTIĞIM BİNADA OTURMAM" 

İnşaat ustası sözlerine şöyle devam ediyor: 

"Ben inşaatçıyım. İnşaatları zaten devlet kontrol etmiyor. Denetleme yok. Bir tane mühendis koyuyorlar. Beton nasıl atılıyor, demir nasıl döşeniyor bir sefer geliyor ve bina bitene kadar gelmiyor. Yani o binaya nasıl gireceksin nasıl oturacaksın bilmiyorum. Ben yapıyorum ama kendi yaptığım binada oturmam. Çünkü sağlam değil. Geneli böyle. Demir de çalma var, beton da çalma var, hükümet çalıyor müteahhitler de çalıyor. Hepsi çalan çalana." 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
1
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
2
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
3
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
4
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
5
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
6
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
7
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Zelenskiy: Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz
﻿Zelenskiy: Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz
﻿Zelenskiy: Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz
﻿MSB'den Hocalı Katliamı kurbanlarını anma
﻿MSB'den Hocalı Katliamı kurbanlarını anma
﻿MSB'den Hocalı Katliamı kurbanlarını anma
﻿32 bin 783 personelle asayiş ve narkotik uygulaması
﻿32 bin 783 personelle asayiş ve narkotik uygulaması
﻿32 bin 783 personelle asayiş ve narkotik uygulaması
﻿Bakan Özer duyurdu! Adana'da eğitim öğretim 13 Mart'a ertelendi
﻿Bakan Özer duyurdu! Adana'da eğitim öğretim 13 Mart'a ertelendi
﻿Bakan Özer duyurdu! Adana'da eğitim öğretim 13 Mart'a ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.