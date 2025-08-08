İnşaatını denetlerken canından oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana’da meydana gelen bir kaza ilginç bir detay ortaya çıktı. İki otomobilin çarpışması sonrası savrulan otomobil inşaatta denetleme yapan müteahhit Abdulgafur Şenol’a çarptı. Feci kazada Şenol hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan K. yönetimindeki otomobil, kavşakta Fırat Ö. idaresindeki 33 AFR 807 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Fırat Ö.'nün otomobili, önce bariyerlere, ardından park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaldırımda bulunanlara vurdu. O sırada kendi inşaatının önünde denetim yaptığı öğrenilen müteahhit Abdulgafur Şenol, çarpma sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücülerden Fırat Ö. ile kaldırımdaki yayalardan İbrahim Çelik ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Gökhan Küsin, "Kaza sabah 08.30'da oldu. Araç hiç frene bile basmadan bu kapalı olan yere geldi. Kavşakta kaza yaptılar. Müteahhit Abdulgafur Şenol abimiz hayatını kaybetti. Araç çok hızlı geldi" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

