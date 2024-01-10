İnşaatta enflasyon kasımda arttı

Kaynak: AA
İnşaatta enflasyon kasımda arttı
İnşaat maliyet endeksi, yani enflasyonu kasımda aylık bazda yüzde 1,52, yıllık bazda yüzde 66,49 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Kasım ayında inşaat alanında yaşanan enflasyonun rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre Kasım ayında inşaatlardaki maliyet artışı bir ay öncesine göre yüzde 1,52'lik bir artış gösterdi. İnşaattaki enflasyon geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,49 oranında artış yaşandı.

İnşaat malzemelerindeki artış ise aylık bazda yüzde 2,06 oranında yükseldi. İşçilikteki artış ise yüzde 0,19 yükseliş gösterdi. TÜİK verilerine göre malzeme endeksi de yıllık bazda yüzde 53,46, işçilik ise endeks yüzde 110,77 arttı.

ENFLASYON HER ALANDA SÜRÜYOR

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre bina inşaatındaki maliyet artışı yani enflasyonu yıllık yüzde 66,06 olarak kayıtlara geçerken, bu rakam aylık bazda yüzde 1,87 oldu. Bina dışı yapılar içinse inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,40 arttış gösterdi.

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