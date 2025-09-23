İnşaatta kalas kırıldı! Sıva işçisi yere çakıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir inşaatta sıva yapan 38 yaşındaki Muhammet Yavuz, ayağının altındaki kalasın kırılması sonucu asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'ndaki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında sıva yapan Muhammet Yavuz, iddiaya göre, altındaki kalasın kırılması sonucu asansör boşluğuna düştü.

Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Muhammet Yavuz'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

samsun.jpg

samsun1.jpg

samsun2.jpg

samsun3.jpg

Son Haberler
Cemre Baysel korkuttu! Dizi setinde kaza geçirdi
Cemre Baysel korkuttu! Dizi setinde kaza geçirdi
21 yıllık şirket ekonomik kriz sonrası el değiştirdi
21 yıllık şirket ekonomik kriz sonrası el değiştirdi
Çanakkale'de Otonom Sistemler Teknikerliği Programı açıldı
Çanakkale'de Otonom Sistemler Teknikerliği Programı açıldı
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kılıcını çekti! 2 isme Zagreb maçı için kulübeyi gösterdi
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kılıcını çekti! 2 isme Zagreb maçı için kulübeyi gösterdi
Mutfakların tanıdık baharatı, unutkanlığa duvar örüyor! Uzmanlar tek tek anlattı
Mutfakların tanıdık baharatı, unutkanlığa duvar örüyor! Uzmanlar tek tek anlattı