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İnşaattan çaldılar, sosyal medyada satışa sununca yakalandılar  

Samsun'da inşaattan çalınan ve sosyal medya platformunda satışa sunulan 110 bin liralık malzemelerle ilgili polis tarafından yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. 

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 18:39
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İnşaattan çaldılar, sosyal medyada satışa sununca yakalandılar  

İnşaattan çaldılar, sosyal medyada satışa sununca yakalandılar  
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U.'ya ait inşaattan yaklaşık 110 bin lira değerinde kablo, spiraller, boru anahtarları, kaynak makineleri ve şarj doldurma makinesi çalındı.

İnşaat sahibi polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar sonucunda çalınan ürünlerin internette sosyal medya platformunda satışa sunulduğunu tespit etti. Polis ekipleri olayla ilgili S.A.K. ve A.İ.'yi gözaltına aldı.

Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen S.A.K. ve A.İ. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 şüpheli tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (İHA)                

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