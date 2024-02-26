İnsan beşer kuldur şaşar atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
İnsan beşer kuldur şaşar atasözünün anlamı nedir?
İnsan beşer kuldur şaşar atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

İnsan beşer kuldur şaşar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir işinin zaman zaman şaşırmasını ve yapmayacağı şeyleri yapıyor olmasını anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Kişinin yanılmasını hoş görmek gerektiğini belirtir. İnsan, yaratılışı gereği hata yapabilir, yanılır ve bazen şaşırır. İnanca göre ise Allah insanları kusursuz yaratmamış, dünyada yanılmayan kimse yoktur demiştir. Bu sebeple insanların bazen şaşırmasını, yanılmasını hoşgörmek gerekmektedir.

İNSAN BEŞER KULDUR ŞAŞAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İnsan beşer kuldur şaşar takılma bu kadar evrakları karıştırmış olmana..."

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