İnsan beyninin çalışma hızı ölçüldü. Sonuç herkesi şaşırttı

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, insan beyninin bilgiyi işleme hızı şaşırtıcı derecede düşük. Bilim insanları, beynimizin yalnızca saniyede 10 bitlik bir hızla çalıştığını belirledi. Bu, bilgisayarların saniyede trilyonlarca işlem yapabilmesiyle kıyaslandığında oldukça yavaş bir hız gibi görünüyor.

Araştırmacılar Jieyu Zheng ve Markus Meister, bu durumu beynin düşünceleri sırasıyla işleme yöntemine bağlıyorlar. İnsan beyninin bilgiyi tek tek işleme süreci, oldukça yavaş ve tıkanmış bir kuyruk oluşturuyor. Buna karşın, periferik sinir sistemi, duyusal verileri saniyede gigabitler hızında paralel olarak topluyor, bu da beynimizin işleme hızından çok daha hızlı.

Zheng ve Meister, beynimizin çevremizden gelen trilyonlarca duyusal veriyi yalnızca 10 bitlik bir hızla işlemeyi başardığını ve bu durumun bir paradoks yarattığını ifade ediyor. Beynin bu kadar fazla veriyi nasıl filtrelediği hâlâ bir gizem. İki bilim insanı, beyinlerimizin genellikle saniyede yalnızca birkaç bit işlem yapacak hızda çalıştığını ve bunun insanın evrimsel gereksinimleriyle ilgisi olabileceğini öne sürüyor.

Zheng ve Meister, araştırmalarında, bir Rubik Küpünü gözleri kapalı çözmenin saniyede yaklaşık 12 bitlik bir işleme gerektirdiğini belirtiyor. Profesyonel seviyede StarCraft oyununu oynamak ise yaklaşık 10 bitlik bir hız gerektiriyor. Bu durum, beynimizin sınırlı işlem kapasitesini ve dış dünyadaki hızla değişmeyen çevresel faktörlerle nasıl başa çıktığını gösteriyor.

Bu keşif, yapay zekânın gelişimi açısından önemli ipuçları sunabilir. Beynimizin nasıl evrimleştiğini anlamak, yapay zekâyı daha verimli hale getirebilir ve beyinle uyumlu teknolojilerin geliştirilmesine olanak tanıyabilir. Sonuçta, bazen hızın yavaşlatılması, dünyayı daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olabilir.