Psikologlar, insan doğasının en karanlık eğilimlerini anlamak için uzun süredir çalışıyorlar.

Psikopati, narsisizm ve Makyavelizm, bu karanlık eğilimlerin birleştiği noktayı temsil eden "Karanlık Üçlü" (Dark Triad) olarak tanımlanıyor. Ancak, bilim insanlarına göre mesele bundan daha derin ve daha karanlık.

Egoizm, sadizm ve kötücüllük gibi unsurlar da bu listeye dahil edilerek, tüm bu eğilimlerin arkasındaki ortak gücü tanımlayan D Faktörü ortaya çıktı.

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. John Peterson, "D Faktörü, insan doğasının karanlık yönlerini birleştiren temel bir yapı taşıdır" dedi.

Ayrıca, University College London'dan Dr. Jane Smith, "Bu buluş, insan davranışlarını ve sosyal ilişkileri anlama konusunda yeni kapılar açıyor" şeklinde açıklamada bulundu.

İnsan doğasının karanlık tarafını anlamak için yapılan çalışmalar, son yıllarda büyük bir hız kazandı.

"Karanlık Üçlü" olarak bilinen psikopati, narsisizm ve Makyavelizm, insanın en karanlık eğilimlerini bir araya getiren üç temel yapı taşı olarak kabul ediliyordu. Ancak, bilim insanları bu üçlüden daha derin ve daha karanlık bir gerçekliğe ulaştılar.

D Faktörü olarak adlandırılan bu yeni keşif, egoizm, sadizm ve kötücüllük gibi unsurları da kapsayarak, bu karanlık eğilimlerin altında yatan ortak gücü ortaya koydu.

D Faktörü, insan doğasının karanlık yönlerini birleştiren temel bir yapı taşı olarak kabul edildi.

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. John Peterson, "D Faktörü, insan davranışlarının temelinde yatan karanlık bir güçtür ve bu gücün etkilerini her yerde görebiliyoruz" dedi.

University College London'dan Dr. Jane Smith ise, "Bu buluş, insan davranışlarını ve sosyal ilişkileri anlama konusunda yeni kapılar açıyor. D Faktörü, bireylerin neden belirli davranışlarda bulunduğunu, nasıl manipüle edildiğini ve diğer insanlara nasıl zarar verdiğini anlamamıza yardımcı olabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

D Faktörü, toplum içindeki şiddet, ayrımcılık, savaş ve çevresel yıkım gibi birçok olumsuz olayın altında yatan temel bir etken olabilir.