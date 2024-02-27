İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde atasözünün anlamı nedir?

İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir yerde doğan insanın doğduğu yer onun anayurdu ve baba ocağıdır. Ancak insanoğlu, doğduğu yeri ne kadar sevmiş olursa olmuş, hayatını idame ettirmesi gerekir. Nerede hayatını sürdürebilecek nerede para kazanabilecekse, oraya gitmek zorunda kalır. Orada hayatını sürdürecektir.

İnsan doğduğu yeri değil, geçimini sağladığı, hayatını idame ettiği yeri yurt edinmek zorundadır. Bu durum milletler için de aynı şekilde tanımlanabilir. Birçok kavimler, tarih içinde yer değiştirmiştirler.

İNSAN DOĞDUĞU YERDE DEĞİL DOYDUĞU YERDE ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ben buradan ekmek kazanıyorum buraya emek veriyorum nasıl ihanet ederim, insan doğduğu yerde değil doyduğu yerdedir."