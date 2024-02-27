İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde atasözünün anlamı nedir?
İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir yerde doğan insanın doğduğu yer onun anayurdu ve baba ocağıdır. Ancak insanoğlu, doğduğu yeri ne kadar sevmiş olursa olmuş, hayatını idame ettirmesi gerekir. Nerede hayatını sürdürebilecek nerede para kazanabilecekse, oraya gitmek zorunda kalır. Orada hayatını sürdürecektir.

İnsan doğduğu yeri değil, geçimini sağladığı, hayatını idame ettiği yeri yurt edinmek zorundadır. Bu durum milletler için de aynı şekilde tanımlanabilir. Birçok kavimler, tarih içinde yer değiştirmiştirler.

İNSAN DOĞDUĞU YERDE DEĞİL DOYDUĞU YERDE ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ben buradan ekmek kazanıyorum buraya emek veriyorum nasıl ihanet ederim, insan doğduğu yerde değil doyduğu yerdedir."

Son Haberler
Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi Magazin
Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi
Bu kazayı izlediğinizde ağzınız açık kalacak! Kamyoneti durdurmaya çalıştı iki araç arasında sıkıştı Gündem
Bu kazayı izlediğinizde ağzınız açık kalacak! Kamyoneti durdurmaya çalıştı iki araç arasında sıkıştı
Kaçmaya çalışan uyuşturucu şüphelisi polis ekibi ile kazaya karıştı. 1 polis yaralandı Yerel Haberler
Kaçmaya çalışan uyuşturucu şüphelisi polis ekibi ile kazaya karıştı. 1 polis yaralandı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Ayaklar altına almak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ayaklar altına almak deyimi ne anlama geliyor?
Kredi kartı aidatlarına büyük zam. Erdoğan'a bilgi verildi Ekonomi
Kredi kartı aidatlarına büyük zam. Erdoğan'a bilgi verildi
Bunak Biden bu sefer de Çin ile Rusya'yı karıştırdı Dünya
Bunak Biden bu sefer de Çin ile Rusya'yı karıştırdı