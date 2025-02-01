İnsan gören kurtlardan taktikli kaçış

Kaynak: İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde kırsal alanda gezen Caner Yemen isimli vatandaş, 2 kurt gördü. Kurtlar da insanı fark edince kaçmaya başladı. Kurtların ikisinin de ayrı yönlere kaçması hedef böldüler şeklinde yorumlandı.

Esendere Beldesi’ne bağlı Altınbaşak köyünde yaşayan Caner Yemen isimli vatandaş, köyün kırsal kesimlerinde gezdiği sırada iki kurtla karşılaştı. Kurtların kendini gördüğü gibi kaçmasıyla Yemen o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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Kışın başlamasıyla yaban hayatının işleye doğru geldiğini belirten Caner Yemen, "Güneşli bir havaydı geziyordum. Kırsal kesime doğru gittiğimde iki kurdun oturduğunu gördüm. Biraz daha ilerlediğimde kurtlar hemen kaçmaya başladı. Biri değerinin tersine kaçtı. Bende o anları kayıt altına aldım" dedi.

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