İnsan sağlığı tehlikede! Dere kana bulandı, Karadeniz'e aktı

Kaynak: İHA
İnsan sağlığı tehlikede! Dere kana bulandı, Karadeniz'e aktı

Rize'de Kurban Bayramı ibadetini yerine getiren vatandaşların kestikleri kurbanların kanını dereye akıtması sonucu, Çiftekavak Deresi kırmızıya büründü ve Karadeniz'e ulaşarak çevre ve deniz kirliliğine neden oldu.

Rize Merkez Çiftekavak Mahallesi'ndeki mezbahada Kurban Bayramı ibadetini yerine getiren vatandaşların kestikleri kurbanların kanını dereye akıtması sonucu, Çiftekavak Deresi kırmızıya büründü ve Karadeniz'e ulaşarak çevre ve deniz kirliliğine neden oldu.

İNSAN SAĞLIĞI TEHLİKEDE...

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, derenin adeta kana bulandığı görülürken, akan kanların kontrolsüz biçimde denize karışması hem çevre ve insan sağlığını tehdit etti.

Bölge sakinleri, yıllardır bu sorunun çözülmediğinden yakınırken, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için daha sıkı denetim ve önlem alınmasını istiyor.

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