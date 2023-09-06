İnsan sarrafı deyimi ne anlama geliyor?

İnsan sarrafı deyiminin anlamı nedir? İnsan sarrafı sözüyle ne anlatılmak isteniyor?

İnsan sarrafı deyimi ne anlama geliyor?

İnsan sarrafı deyiminin anlamı: Tecrübesi sayesinde insanların iyisini kötüsünü çabuk anlayacak duruma gelmiş kimse.

İnsanların karakterini çabucak anlayacak duruma gelmiş olmak. İnsanların karakterini iyi analiz edebilen, karşısındaki kişinin hareketlerini önceden tahmin edebilen ve buna göre hareket edebilen kişilere insan sarrafı denir. İkili ilişkilerimizde karşı tarafı tanımak ve ne yapacağını önceden kestirmek hepimizin istediği bir durumdur.

İnsan sarrafı kelimesinin anlamını da insanların karakterini hemen anlamak, yeni tanışılan ya da uzun süredir hayatınızda olan birinin analizini iyi yapmaktır. İnsanların karakterini çabucak anlamak insan sarrafı olmak anlamına gelir.

Örnek cümle: Dedem insan sarrafıdır, onu bir görse ne biçim bir adam olduğunu hemen anlayıverir.

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