İnsan tacirlerine operasyon: 51 organizatör, bin 614 kaçak göçmen yakalandı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İnsan tacirlerine operasyon: 51 organizatör, bin 614 kaçak göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kalkan-30' operasyonlarında 11’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 644 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından ‘Kalkan-30’ operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

nsan-tacirlerine-operasyon-51-organizator-bin-614-kacak-gocmen-yakalandi-2.jpg

Yerlikaya paylaşımında, "Ülke genelinde düzenlenen "Kalkan-30" operasyonlarında 11’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 644 düzensiz göçmen yakalandı.

nsan-tacirlerine-operasyon-51-organizator-bin-614-kacak-gocmen-yakalandi-3.jpg

Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi azim ve karalılıkla aralıksız sürdürüyoruz.

İzmir'de 33 kaçak göçmen yakalandı, 141 kaçak göçmen kurtarıldıİzmir'de 33 kaçak göçmen yakalandı, 141 kaçak göçmen kurtarıldı

nsan-tacirlerine-operasyon-51-organizator-bin-614-kacak-gocmen-yakalandi-4.jpg

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 442 bin 778 şahsın kimlik kontrolü yapıldı.

nsan-tacirlerine-operasyon-51-organizator-bin-614-kacak-gocmen-yakalandi-5.jpg

Yapılan denetimlerde; 24 bin 400 personel, 7 bin 347 ekip ile 5 bin 94 noktada; 4 bin 241 metruk bina, 7 bin 161 umuma açık yer, 473 terminal ve 2 bin 882 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 757 yer kontrol edildi.

nsan-tacirlerine-operasyon-51-organizator-bin-614-kacak-gocmen-yakalandi-6.jpg

Operasyonlar sonucu 17 adet otomobil, 3 adet tekne/bot, 8 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

nsan-tacirlerine-operasyon-51-organizator-bin-614-kacak-gocmen-yakalandi-7.jpg

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum."

nsan-tacirlerine-operasyon-51-organizator-bin-614-kacak-gocmen-yakalandi-8.jpg

nsan-tacirlerine-operasyon-51-organizator-bin-614-kacak-gocmen-yakalandi-9.jpg

Edirne’de nefes kesen operasyonda17 kaçak göçmen ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandıEdirne’de nefes kesen operasyonda17 kaçak göçmen ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı

nsan-tacirlerine-operasyon-51-organizator-bin-614-kacak-gocmen-yakalandi-10.jpg

Son Haberler
Kahramanmaraş'ta, depoda yangın çıktı: 70 ton buğday küle döndü
Kahramanmaraş'ta, depoda yangın çıktı: 70 ton buğday küle döndü
Teğmen Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'nun YDK'ya sevk edilmesine 52 baro başkanından ortak açıklama geldi
Teğmen Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'nun YDK'ya sevk edilmesine 52 baro başkanından ortak açıklama geldi
Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurma yetkisi verdi
Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurma yetkisi verdi
Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar
Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar
Mike Tyson-Jack Paul dövüşündeki rekor ortaya çıktı. Açıklama Netflix’ten geldi
Mike Tyson-Jack Paul dövüşündeki rekor ortaya çıktı. Açıklama Netflix’ten geldi