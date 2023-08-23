İnsan ticareti yapan yabancı uyrukluya tarihi ceza

Antalya'da yabancı uyruklu 33 şahsı çalışma vaadiyle kandırarak Türkiye'ye getiren insan kaçakçısına 220 yıl hapis cezası verildi. Bu cezanın Türkiye'de bir insan kaçakçısına verilen en yüksek hapis cezası olduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHA
İnsan ticareti yapan yabancı uyrukluya tarihi ceza

Antalya’da 33 yabancı uyruklu şahsı çalışma vaadiyle kandırarak Türkiye’ye getiren, pasaport ve cep telefonlarına zorla el koyarak bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık suçunu zorla işleten yabancı uyruklu şahıs 220 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 220 yıl hapis cezasının Türkiye’de bir insan tacirine verilen en yüksek ceza olduğu bildirildi.

aw014741-01.jpgİNSAN KAÇAKÇISI DA YABANCI ÇIKTI
Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesi Başkanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26 Nisan 2021 tarihinde icra edilen operasyonda; 33 Tayvan Uyruklu şahsı çalışma vaadiyle kandırarak Türkiye’ye getiren, pasaport ve cep telefonlarına zorla el koyarak bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık suçunu zorla işleten ve bu suretle “İnsan Ticareti” suçunu işleyen 1 Tayvan uyruklu şahıs yakalandı.

aw014741-02.jpg33 insan ticareti mağduru kurtarıldı. Yakalanan 1 Tayvan uyruklu şahıs için yapılan yargılama sonucunda, kurtarılan her bir mağdur için 6 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 220 yıl hapis cezası aldı. Ceza, İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay tarafından onandı. 220 yıl hapis cezasının Türkiye’de bir insan tacirine verilen en yüksek ceza olduğu bildirildi.

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