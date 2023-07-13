İnsan vücudu en fazla ne kadar ısıya dayanabilir? Bilim insanları açıkladı

Odatv’de yer alan habere göre; Londra'daki Roehampton Üniversitesi araştırmacıları tarafından yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, insan vücudunun 40 ila 50 santigrat derece arasında tolere edebileceği bir ‘üst kritik sıcaklık’ sınırı olduğu bildirildi.

Bu sıcaklığa ulaştıktan sonra, vücudumuz mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı ve bayılmaya neden olan ‘ısı stresi’ nin yaşanacağı vurgulandı.

Çalışmanın sonuçları, özellikle Avrupa kıtasının eşi benzeri görülmemiş sıcaklıklara maruz kaldığı bir dönemde sağlığımızı korumak için önemli bilgiler sunduğu vurgulandı.

Oxford Üniversitesi'nde iklim fiziği alanında araştırma görevlisi olan Matthew Patterson, Euronews Next'e yaptığı açıklamada, “Avrupa'da sıcaklıklar son yıllarda sanayi öncesi koşullara göre yaklaşık iki derece arttı ve bu küresel ortalamanın yaklaşık iki katı” sözlerini kullandı.

“HER YIL REKOR KIRAN SICAKLIKLAR GÖRÜYORUZ”

Gezegenin sera gazı salmaya devam ettikçe rekor sıcaklıkların gelecekte de devam edeceğini belirten Matthew Patterson, “Avrupa, iklim değişikliği ve aşırı sıcaklıklardaki artışlar açısından gerçekten de sıcak bir nokta. Aşırı sıcakların hem sıklığında hem de yoğunluğunda artışlar gördük ve bu ısınma eğiliminin bir sonucu olarak her yıl rekor kıran sıcaklıklar görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ÇOK SICAK” NE KADAR SICAK

Halsey'e göre “herkes farklı” bir bünyeye sahip ve insanların ısıya verdikleri tepki yaşlarına, cinsiyetlerine ve mevcut tıbbi durumlarına göre önemli ölçüde değişebilir.

Halsey, “Bazı insanların metabolizma hızı 40 derecede artmazken, 50 derecede artıyor” diyor ve ekliyor:

“Vücut, çekirdek sıcaklığını korumak için çok çalışır, bunun değişmesinden hoşlanmaz. Eğer bir ya da iki derece artarsa, gerçekçi olmak gerekirse bu çoğu insan için hasara neden olmaz”

Ancak Halsey, maraton koşucularının bile 44 derece sıcaklıkta acı çekmeye başladığını ve diğerlerinin bu kadar dirençli olmadığını söylüyor.

Bebekler ve yaşlılar aşırı sıcağa karşı en savunmasız kategoriler arasında çünkü her ikisinin de kardiyovasküler sistemleri yüksek sıcaklıklara çok iyi yanıt vermiyor.