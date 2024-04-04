İnsan vücudu parçaları yeniden üretilebilir mi ? 30 yıl içinde mümkün

Kaynak: Haber Merkezi
İnsan vücudu parçaları yeniden üretilebilir mi ? 30 yıl içinde mümkün
Teknolojinin her geçen gün üzerine ürkütücü derecede gelişmeleri üzerine koya koya gelişmesi milyarlarca insanın gözleri önünde devam ediyor. Çok değil sadece 20-30 yıl içerisinde İnsan vücut parçaları üretilebilecek.

3 boyutlu yazıcılar, doktorsuz ameliyatlar, protez organlar derken teknolojinin kadar gelişip sağlık teknolojisine uğramadan geçmesi elbette düşünülemezdi.

Fakat bu gelişmenin de sadece olduğu yerde kalmasını beklemekte akıl ile açıklanabilir bir durum değil. Nitekim bu yönde atılan adımlar her geçen ağızları açık bırakmaya devam ediyor.

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Bu konuda en dikkat çeken başlık ise: İnsan vücudu parçalarının yeniden üretimi!

Kulağa ilk başta ürkütücü gelen bu cümle, üzerinde biraz düşünülmesinin ardından sağlık alanında çığır açan bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Şu anda sağlık alanındaki mevcut gelişmeler ile organlarımız taranabiliyor, yapay zeka ile protezin ortak tasarımı oluşturulabiliyor.

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Bu durum sadece 20-30 yıl içerisinde varılması beklenen zirvesi ise İnsan vücudu parçalarının yeniden üretimi.

20-30 YIL İÇERİSİNDE ÜRETİLEBİLECEK

Dassault Systemes 3DExperience Lab, Sanal ikiz teknolojisi ile gerçek dünya artık bilimsel olarak taklit edilebilindiğini açıkladı. Şu anda fiziksel olarak yapılan çalışmalar insan bedenine doğru ilerliyor.

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Gelecekte insan vücuduna özel kişiselleştirilmiş protezleri kendi canlı hücrelerimiz ile üretebileceğiz.

Bu sayede örneğin kullanılamaz halde olan bir organımızı vücudumuzun reddedemeyeceği şekilde yenisi ile değiştirme imkânına sahip olabileceğiz.

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