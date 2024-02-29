İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur atasözünün anlamı nedir?
İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsanlar madenler gibi olmaları ile bilinir.

Madeni iyi olan kişi, doğuştan bazı meziyetler taşır ve her yaşta iyidir.

Madeni kötü olanlar ise her yaşta kötü olur. Kişinin çocukluğundaki yani 7 yaşındaki özellikleri ne ise yaşlılığında da yani 70 yaşında da değişmez ve sürer.

İNSAN YEDİSİNDE NEYSE YETMİŞİNDE DE ODUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sen bu adamı değiştiremezsin o tutarsızlığı aynen böyle gider, insan yedisinde neyse yetmişinde de odur..."

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