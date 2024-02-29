İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur atasözünün anlamı nedir?

İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsanlar madenler gibi olmaları ile bilinir.

Madeni iyi olan kişi, doğuştan bazı meziyetler taşır ve her yaşta iyidir.

Madeni kötü olanlar ise her yaşta kötü olur. Kişinin çocukluğundaki yani 7 yaşındaki özellikleri ne ise yaşlılığında da yani 70 yaşında da değişmez ve sürer.

İNSAN YEDİSİNDE NEYSE YETMİŞİNDE DE ODUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sen bu adamı değiştiremezsin o tutarsızlığı aynen böyle gider, insan yedisinde neyse yetmişinde de odur..."