İnsanın alacası içinde hayvanın alacası dışındadır atasözünün anlamı nedir?

İnsanın alacası içinde hayvanın alacası dışındadır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Hayvanların bir işe yarayıp yaramayacakları dış görünüşlerinden belli olacaktır ama insanların kötü huylu olup olmadıkları dışarıdan anlaşılamaz anlamında kullanılan bir atasözüdür.

Bu atasözü, insanın içinde olan şeylerin dışardan görünmeyeceğini anlatmak için kullanılır.

İNSANIN ALACASI İÇİNDE HAYVANIN ALACASI DIŞINDADIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

""İnsanın alacası içinde hayvanın alacası dışındadır, bakmakla göremezsin."