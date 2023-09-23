İnsanlar artık tavuklarla iletişime geçebilecek: Bu sadece başlangıç

Tokyo Üniversitesi profesörü Adrian David Cheok liderliğindeki ekip, "tavukların çeşitli duygusal durumlarını yorumlayabilen bir sistem" geliştirdiklerini açıkladı. Cheok, araştırma sonuçlarıyla ilgili "Bu bilim adına büyük bir sıçrama! Üstelik sadece başlangıç" değerlendirmesinde bulundu.

"Derin Duygusal Analiz Öğrenmesi" olarak adlandırılan sistem, yapay zekâ teknolojisini kullanarak tavukların açlık, korku, öfke, memnuniyet, heyecan ve sıkıntı gibi duygularını insanlara tercüme ediyor. Sistemin 6 farklı duygu durumunu yüzde 80 doğrulukla çözebildiği belirtiliyor.

80 TAVUĞUN 200 SAATLİK SES KAYDI KULLANILDI

Tekniğin karmaşık matematiksel algoritmalara dayandığını söyleyen ekip, teknolojinin tavukların sürekli değişen ses kalıplarına uyum sağlamak için bile kullanılabileceğini ifade ediyor. Bu, sistemin devamlı geliştiğini ve gelecekte "tavuk seslerini" çözmede daha başarılı hale gelebileceğini gösteriyor.

Bilim insanları, henüz herhangi bir hakemli dergide yayımlanmayan araştırmada 80 tavuktan alınan ses örnekleri analiz etti. Yaklaşık 200 saatlik kayıtlar incelenerek 100 saatlik bir örneklem elde eden ekip, çıkartılan ses kalıplarını hayvanlardaki çeşitli "duygusal durumlarla" ilişkilendirmek istedi. Bu amaçla, oluşturdukları algoritmayı bu kayıtlarla beslediler.

"ŞAŞIRTICI DERECEDE DOĞRU TESPİT EDİYOR"

Sekiz hayvan psikoloğu ve veterinerle işbirliği yapan araştırmacılara göre sistem, tavukların zihinsel durumlarını şaşırtıcı derecede doğru tespit edebiliyor.

Araştırma ekibi, "Sonuçlarımız, tavukların duygusal durumlarını ses sinyallerine dayanarak tanımak için yapay zekâ ve makine öğrenimi tekniklerini kullanabileceğimiz gösteriyor" diye konuştu.

"BU SADECE BAŞLANGIÇ"

Araştırmanın başındaki profesör Cheok, "Bu bilim adına büyük bir sıçrama! Üstelik sadece başlangıç. Bu teknikleri diğer hayvanlara uyarlayabilmeyi ve hayvanların yer aldığı çeşitli endüstrilerde inanılmaz bir zekanın temelini atabilmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Araştırmacı ayrıca, "Hayvanların ne hissettiğini bilirsek onlar için çok daha iyi bir dünya tasarlayabiliriz" diyor.

Bilim insanları, tavukların son derece sosyal hayvanlar olduğunu söylüyor. Cheok ve ekibi de çiftçilerin teknolojiyi tavuklarıyla iletişim kurma amacıyla kullanması için ücretsiz bir uygulama oluşturmayı planlıyor.