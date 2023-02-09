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Vinçle Kur’an kursunun kasasını ‘kurtardılar’. İnsanlar enkaz altında yardım beklerken

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir binada, enkaz altında 12 kişi canlı olarak kurtarılmayı beklerken önce binadaki bir Kur’an kursuna ait kasa 'kurtarıldı'

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 04:01
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İnsanlar enkaz altında yardım beklerken... Vinçle Kur’an kursunun kasasını ‘kurtardılar’

Vinçle Kur’an kursunun kasasını ‘kurtardılar’. İnsanlar enkaz altında yardım beklerken
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Sol TV'de yer alan habere göre, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Haydarlı Caddesi 12. Sokak’ta enkaz altında 12 kişi canlı olarak kurtarılmayı beklerken, kurtarma ekipleri kasa kurtarma derdine düştü.

İddiaya göre ekipler, önce binadaki Hicret Kur’an Kursu’na ait kasayı bölgeden çıkarmayı tercih etti.

O anlar çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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