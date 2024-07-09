İnsanlar için 'Yedek parça' üretiyorlar. Türkiye'de ilk ve tek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İnsanlar için 'Yedek parça' üretiyorlar. Türkiye'de ilk ve tek

İnsanlar için üretilen yedek parçalar görenleri şoke etti. Burun kıkırdağından kalça kemiğine, kafatasından göğüs kafesine kadar her türlü kemiğin Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi METÜM'de 3D yazıcılarla üretilip hastalara nakledildiği belirtildi.

Gülhane Medikal Tasarım Merkezi'nde, insan vücudu için özel olarak üretilen yedek parçalar, Ekol Tv Ana Haber'e göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından üretiliyor.

TRAFİK KAZALARI VE SİLAHLI YARALANMA, KEMİK KAYBI YAŞAYANLAR ORAYA GİDİYOR

Terör saldırıları, doğal afetler, trafik kazaları ve silahlı yaralanmalar gibi durumlarda kemik kaybı yaşayanlar veya cerrahi müdahale sonrası kemik dokusunun bir kısmını kaybeden hastalar, doktorlarının yönlendirmesiyle bu merkeze başvuruyor.

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"YAKLAŞIK BİN HASTA İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLER ÜRETTİK"

Üretilen implantlar hekim onayı alındıktan sonra öncelikle 3D yazıcılarla modellendiriliyor ve ardından titanyumdan tekrar 3D yazıcılarla hastaya nakledilecek şekilde üretiliyor.

Gülhane METÜM Müdürü Prof. Dr. Simel Ayyıldız, "Bu tedaviler, genellikle rutin olmayan ve büyük kayıpları ya da hayati tehlikeleri olan durumlar için yapılmaktadır. Vücudun diğer bölgelerinden tamamlanamayacak kadar büyük parçalar için hastanın tomografik verileri üzerinde tasarımlar yapıp üç boyutlu olarak üretiyoruz" dedi.

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SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise merkezin çalışmalarını şu sözlerle özetledi: "Biz kişiye özel imalat yapan bir merkeziz ve Türkiye'de sosyal Güvenlik Kurumu tarafından desteklenen bir konumdayız. Son 13 yılda, yaşam kalitesini artırmak amacıyla yaklaşık bin hasta için özelleştirilmiş çözümler ürettik."

Bu merkez, beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi, plastik cerrahi, ve göğüs cerrahisi gibi çeşitli kliniklerden gelen hekimlerin öncülüğünde, hastaların bireysel ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyor ve uyguluyor.

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