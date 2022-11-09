9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
YAZARLAR
Ahmet SEVGİ
Ahmet SEVGİ

İnsanlar mı çarpışmalı, fikirler mi?

[email protected]
YAZARIN SAYFASI
+
Aa
-
9 Kasım 2022 Çarşamba

Nâbî'nin (ö. 1712) ara sıra sizlerle de paylaştığım çok güzel bir beyti var:

"Sözde darb-ı mesel îrâdına söz yok ammâ//Söz odur âleme senden kala bir darb-ı mesel."

Şair diyor ki: "Söz arasında atasözü zikretmek güzeldir, hoştur ama esas olan senden geriye bir atasözü kalmasıdır."

İşte Namık Kemâl'den (ö. 1888) bize intikal eden darb-ı mesel (atasözü) haline gelmiş bir söz: "Bârika-i hakikat müsademe-i efkârdan doğar=Hakikat şimşeği fikirlerin çarpışmasından doğar."

Demek ki doğruları bulmanın yolu fikirlerin çarpışmasından geçmektedir, insanların vuruşmasından değil.

Bu anlamda Cenap Şahabeddin'in şu sözü de güzeldir:

"Mücadele-i hayatta ihrâz-ı galebe için sağlam kafa lazımdır. İnsanlar da koçlar gibi kafa kafaya dövüşürler." (Hayat mücadelesinde başarılı olabilmek için sağlam [fikren olgun ve dolgun] bir kafa gerekir. Çünkü insanlar da koçlar gibi kafa kafaya çarpışır, daha doğrusu çarpışmalıdır.)

İsterseniz gelin dünden bugüne millet ve inanç coğrafyamızda fikirler mi çarpışmış, yoksa insanlar mı kısaca bir göz atalım.

İnanç dünyamız...

Dört halifeden -üstelik cennetle müjdelenen- üçünün (Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali) siyasî suikastla öldürülmesi, Hz. Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilerek kesilen başının Yezit'e (ö. 683/İkinci Emevî halifesi) iletilmesi, Hallac-ı Mansur'un (ö. 922) idam edilmesi, Nesîmî'nin (ö. 1417) derisi yüzülerek öldürülmesi… Bütün bunlar inanç coğrafyamızda fikirlerin değil, insanların çarpıştığını gösteren vakalar değil midir?

Millet olarak...

Evet, millet olarak Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar geniş bir coğrafyada hâkimiyet kurduk. Bir zamanlar (16. yüzyıl sonları itibarıyla) hükümranlık alanımız yirmi milyon kilometrekareye ulaşmıştı. Ama bu hâkimiyeti fikirlerin değil, kılıçların çarpışmasıyla elde etmiştik. Tüfek icat edilince mertlik bozuldu. Yani pazı gücü mağlup oldu ve maalesef yirmi milyon metrekareden elimizde kala kala yedi yüz seksen üç bin kilometrekarelik bir toprak parçası (Anadolu) kaldı. Bunda elbet kılıca güvenip kalemi (düşünce) ihmâl edişimizin payı büyüktür.

Diğer taraftan kendi içimizde özellikle de devlet yönetiminde de yine hep fikirler değil, kişiler çarpışmıştır.

Cem Sultan'la (ö. 1495) II. Bayezid (ö. 1512) arasındaki saltanat kavgasında galip gelen II. Bayezid'in, dört yaşındaki yeğeni Oğuz Han'ı (Cem Sultan'ın oğlu) -ileride saltanat iddiasında bulunabilir düşüncesiyle- boğdurması, Kanuni Sultan Süleyman'ın (ö. 1566), öz oğlu Şehzade Mustafa'yı (ö. 1553) tahtımda gözü var iddiasıyla öldürtmesi; Sultan Genç Osman (ö. 1622), Sultan İbrahim (ö. 1648), Üçüncü Selim Han (ö. 1808), Sultan Abdülaziz Han (ö. 1878) gibi padişahların hunharca katledilmesi bizde fikirlerin değil, insanların çarpıştığının işaret taşları değil midir?

Demem o ki doğruları bulmanın yolu fikirlerin çarpışmasından geçer. Pazı gücüyle, kaba kuvvetle elde edilen her başarı temelsiz bina misali kısa zamanda çökmeye mahkûmdur. Unutmayalım ki ölümsüz eserler fikirlerin çarpışmasından elde edilen doğrularla inşa edilir. 

ACZİMİN GİRYESİ:

DOĞRUYU BULMAK

Doğruyu bulmanın yolu fikirlerin çarpışmasından geçer,

Fikrin hâkim olmadığı yerlerde doğrular yaşamaz, göçer.

                                                                    (Li-müellifihî)

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
﻿MHP'den HDP'ye büyük taviz
﻿MHP'den HDP'ye büyük taviz
﻿Ahmet GÜRSOY
﻿MHP'den HDP'ye büyük taviz
﻿İnsanlar mı çarpışmalı, fikirler mi?
﻿İnsanlar mı çarpışmalı, fikirler mi?
﻿Ahmet SEVGİ
﻿İnsanlar mı çarpışmalı, fikirler mi?
﻿Yağma düzeni ve dibe vuran meslekler!
﻿Yağma düzeni ve dibe vuran meslekler!
﻿Arslan BULUT
﻿Yağma düzeni ve dibe vuran meslekler!
﻿'PKK/HDP ile her türlü ilişki insanlık suçudur'
﻿'PKK/HDP ile her türlü ilişki insanlık suçudur'
﻿Arslan TEKİN
﻿'PKK/HDP ile her türlü ilişki insanlık suçudur'
﻿AKP eğer samimiyse tek bir adım atması yeterli
﻿AKP eğer samimiyse tek bir adım atması yeterli
﻿Tolga ŞAHİN
﻿AKP eğer samimiyse tek bir adım atması yeterli
﻿İsim isim tarih tarih AKP'nin haksız atamaları
﻿İsim isim tarih tarih AKP'nin haksız atamaları
﻿Murat AĞIREL
﻿İsim isim tarih tarih AKP'nin haksız atamaları
﻿TL tutanlar yoksullaştı
﻿TL tutanlar yoksullaştı
﻿Esfender KORKMAZ
﻿TL tutanlar yoksullaştı
﻿Siyasi yargı, siyasi yasak
﻿Siyasi yargı, siyasi yasak
﻿Orhan UĞUROĞLU
﻿Siyasi yargı, siyasi yasak
﻿Değişim yok! İstikrar var!
﻿Değişim yok! İstikrar var!
﻿Selcan TAŞÇI
﻿Değişim yok! İstikrar var!
﻿Tarihin Kıskandığı Lider'in Hüzünlü Vedası -1-
﻿Tarihin Kıskandığı Lider'in Hüzünlü Vedası -1-
﻿Naim BABÜROĞLU
﻿Tarihin Kıskandığı Lider'in Hüzünlü Vedası -1-
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.