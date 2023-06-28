Uzunca bir ara

Masamda dört kitap var âcil yayımlanmayı bekler,//

Eğer zayi olursa çektiğimiz bunca emekler,//

Hele bir de bitmezse “Anılar ve Acılar”//

Mahşerde hesap sorar bizden dostlar, hatta melekler.//

(Li-müellifihi)

Görüşmek üzere…