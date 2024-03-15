İnsanlara at ve eşek eti yedireceklerdi. Mide bulandıran olay

Kaynak: AA
İnsanlara at ve eşek eti yedireceklerdi. Mide bulandıran olay
Sakarya'nın Hendek ilçesinde ihbar üzerine durdurulan TIR'da 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, etlerin İstanbul'da sucuk yapıldıktan sonra Düzce'de piyasaya süreceklerini söyledi.

Sakarya'da jandarma ekipleri, Ramazan Ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin kara yoluyla İstanbul'a götürüleceği bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler nakil işlemini gerçekleştirecek TIR'ı takibe alarak Hendek'teki bir dinlenme tesisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramalar sonucu 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi.

Haklarında adli ve idari işlem başlatılan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Durdurulan TIR'da 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi: Sucuk yapacaklardı

SUCUK YAPILACAKTI

Şüphelilerden C.D. ifadesinde, at ve eşek etlerinin İstanbul'da sucuk yapıldıktan sonra Düzce'ye götürülerek piyasaya sürüleceğini söyledi.

Öte yandan C.D.'nin "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan sicil kaydı olduğu öğrenildi.

ETLER İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen at ve eşek etleri ise numunelerin incelenmesinin ardından "tek tırnaklı hayvan eti" olduğu tespit edilmesi üzerine imha edildi.

Durdurulan TIR'da 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi: Sucuk yapacaklardı - 1

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