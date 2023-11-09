İnsanların hayali gerçek olacak. İşte parlak cildin 5 altın kuralı

İnsanların hayali olan parlak cilt için 5 altın kural ortaya çıktı. Tüm detaylar haberimizde…

Sami Güntürkün Gürel KAYNAK: Haber Merkezi
İnsanların hayali gerçek olacak. İşte parlak cildin 5 altın kuralı

Parlak ciltlere kavuşmanın birçok insanın arzusu olduğu bilinir. Doğal yöntemlerle sağlıklı bir cilde sahip olmak için insanlar hem hastalıklardan korunmak hem de hastalıklara çare bulmak için çeşitli yollar deniyor.

Parlak ciltlere ulaşmanın 5 altın kuralı açıklandı.

İŞTE BU 5 KURAL…

Parlak bir cilt için şu yiyecekleri tüketmeniz önerilir:

-Brokoli Domates Avokado Ceviz Ayçiçeği Tohumları

-Aloe vera ile cildinizi nemlendirin

-Cildinizi güneşten koruyun

-Bol su için

-Hindistan cevizi yağı kullanın

CİLT PARLAKLIĞI NEDİR?

Cilt parlaklığı, vücudun yeterli su alması ve cildin sağlıklı olması ile ortaya çıkar. Özellikle alın ve yanaklarda görülen parlak cilt, nem dengesi ve kolajen üretimi gibi temel faktörler sağlandığında sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüme kavuşur.

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