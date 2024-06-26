İnsanlarla dolu plaja füze yağdı. Film sahnesi değil gerçek

Ukrayna’da Kırım’a bağlı Sivastopol kentine füze saldırı yapılmıştı.

Saldırının dehşet verici görüntüleri gün yüzüne çıktı. Plaja füzelerin yağdığı ve o esnada plajda çok sayıda insanın olduğu görüldü.

Füzeler yağarken plajdakiler korku ve panikle kaçtı. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Saldırının Ukrayna tarafından ABA yapımı ATACMS füzeleri kullanılarak yapıldığı belirtilmişti.

Füze saldırısında , 2'si çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna'yı sivilleri hedef almakla ve koordinatları Ukrayna tarafına ABD tarafının verdiğini bu nedenle olaydan ABD'nin de sorumlu olduğunu savundu.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov "ABD yönetiminin sivillere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere işlenen suçlarda Kiev'i desteklediğini" söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

Sivastopol'a kasıtlı olarak, misket başlıkları ile donatılmış ABD yapımı beş adet ATACMS operasyonel-taktik füzesi ile terörist bir füze saldırısı gerçekleştirilmiştir. Amerikalı uzmanlar, ABD yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzelerindeki tüm uçuş görevlerini ABD uydu keşif verilerine dayanarak girmektedir. Bu nedenle bu silahları Ukrayna'ya temin eden Washington, bu saldırıyı düzenleyen Kiev rejimi gibi bu saldırılardan büyük ölçüde sorumludur. Bu tür eylemler cevapsız bırakılmayacaktır.