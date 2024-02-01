İnsanlık tarihi için olağanüstü keşif. Fas sahilinde tam 85 adet bulundu

IFLScience’da Tom Hale imzasıyla yer alan makaleye göre, Fas sahilinde araştırmalar yapan arkeologlar, Kuzey Afrika ve Güney Akdeniz’de şimdiye kadar keşfedilen en eski insan ayak izlerini ortaya çıkardı.

90 bin yıllık olduğu belirlenen 85 baskı ayak izi bulan arkeologlar, izlerin şeklini, boyutunu ve konumunu değerlendirerek bu izlerin Homo Sapiens’in ayakları tarafından yapıldığı kanısına vardı.

Ayak izleri arasında küçük bir çocuk, ondan daha büyük bir çocuk, bir ergen veya kısa boylu bir yetişkin, orta boylu bir yetişkin ve aşırı uzun bir yetişkininin izleri yer alıyordu.

Yetişkin bireyin boyunun 1.89 metre olduğu belirlenirken bunun tarih öncesi bir insan için olağanüstü bir durum olduğu belirtildi.