Robot teknolojisinin geldiği son nokta Çin’de ortaya çıktı. Çinli şirket AgiBot'un geliştirdiği A2 adlı insansı robot, 106 kilometreden fazla yürüyerek dünya rekoru kırdı. Guinness Dünya Rekorları insansı robotun 106,268 kilometre yürümesini dünya rekoru olarak tescilledi.

Çinli şirketin yaptığı açıklamaya göre A2 adlı insansı robot Çin’in Suzhou kentinden Şangay’a kadar yürürken trafik kurallarına yürürken farklı yollar ve kalabalık sokaklara uyum göstererek hareket etti.

A2 adlı robot, hızlı sıcak değişim pil sistemi sayesinde sürekli hareket halinde olmaya devam etti ve yolculuğu kesintisiz bir şekilde tamamladı.

A2, 10 Kasım gecesi Suzhou'dan yola çıktı ve 13 Kasım sabahı erken saatlerinde Şanghay Bund'una ulaştı.

AgiBot'un ortağı ve kıdemli başkan yardımcısı Wang Chuang, yürüyüşün insansı robot teknolojisinin güvenilirliğini ve istikrarını göstermeyi amaçladığını söyledi.

Wang, yürüyüşte kullanılan A2 robotunun, herhangi bir özel modifikasyona tabi tutulmamış, standart, seri üretim ticari bir ünite olduğunu ve müşterilere teslim edilen robotlarla birebir aynı olduğunu söyledi.

Açıklamaya göre, 100 kilometreden fazla yürümesine rağmen A2 robotu iyi durumda kaldı ve sadece ayak tabanlarının kauçuk katmanında bir miktar aşınma görüldü.