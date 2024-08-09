Instagram açılıyor mu? Ulaştırma bakanından yeni açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Bakan Uraloğlu, Instagram ve Roblox’un yasaklanmasıyla ilgili de açıklamalar yaparak gündeme damga vurdu.

Milyonlarca insan BTK tarafından kapatılan Instagram’ın ne zaman açılacağını merak ediyordu. Bakan Uraloğlu “Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" dedi.

"BİR AN ÖNCE ÇÖZELİM İSTİYORUZ"

Uraloğlu “Instagram olsun, diğer sosyal medya platformlarıyla iletişim halindeyiz. Onların öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim katalog suçları dediğimiz, toplumumuzun, ülkemizin hassasiyetleri dediğimiz konular var, sürekli bildiriyoruz. Ve dün tekrar arkadaşlarla bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZ ADINA ÜZÜLDÜM"

Bakan Uraloğlu Roblox’a işaret ederek “Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok. Ama her halükarda takip ediyoruz. Her halükarda denetliyoruz. Bir çocuk oyun bloğunun ya da portalinin engellenmesiyle ilgili Adana’daki Sulh Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararın gereğini biz yapmak noktasındaydık BTK olarak.

Onu da yaptık. Ben şunu söyleyeyim. Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti. Ama mahkemenin gerekçelerine baktığımız zaman gerçekten çocuklarımızın da nelerle olduğuna hep beraber bakmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız. Onun için onu da ben sizin takdirinize bırakıyorum. Oradaki sadece uygulama noktasında olduk ama devamında da baktığımızda çok net bir şekilde oradaki çocuklarımızın adına üzülmüş oldum" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Bri hafta önce , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram’ın Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’ye yönelik taziye mesajlarını engellemesini eleştirerek tepki göstermişti. Bu olayların ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Instagram’a erişimi kısıtlama kararı almıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram’ın “Atatürk’e hakaret”, “kumara ve uyuşturucuya teşvik” ve “çocuklara yönelik cinsel suistimal” gibi suçları içeren içerik politikalarını sürdürmesinin ve Türkiye’nin uyarılarına rağmen bu içeriklere müdahale etmemesinin erişim engelinin başlıca nedenleri arasında olduğunu belirtmişti.