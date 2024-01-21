Instagram 'Ara verme zamanı gelmedi mi?' diyecek. Yeni özellik resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Instagram 'Ara verme zamanı gelmedi mi?' diyecek. Yeni özellik resmen açıklandı
Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamalarından Instagram yeni özelliğini açıkladı. Instagram artık uygulamayı çok fazla kullanan genç kullanıcılara “Ara vermenin zamanı gelmedi mi?” diyecek.

Fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram genç kullanıcıları hedef alan yeni özelliğini duyurdu. Söz konusu özellik, genç kullanıcıların geç saatlerde uygulamayı kullanma süresini azaltmayı hedefliyor.

Instagram’ın yeni “Farkındalık özelliği” belli bir yaşın altındaki bir kullanıcı Reels’te veya doğrudan mesajlarında 10 dakikadan fazla gezindiğinde, uygulamayı kapatmasını ve yatmasını önerecek.

Instagram, kullanıcılara “Ara verme zamanı gelmedi mi?” bildiriminin ardından “Geç oluyor, Instagram’ı kapatmayı düşünmelisin” gibi bir mesaj gönderecek. Bu bildirim, akşam saat 22.00’den sonra otomatik olarak gösterilecek.

Özellik, varsayılan olarak açık olacak. Genç kullanıcıların özelliği kapatmaları veya bu uyarı mesajlarını görmemeleri için bir seçenek sunulmayacak.

Instagram, özelliğin tüm gençler için mi yoksa yalnızca 18 yaşın altındakiler için mi otomatik olarak etkinleştirileceğine dair henüz bir açıklama yapmadı.

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